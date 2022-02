Niente Juventus a gennaio: l’attaccante vola in Spagna

Contatti con il Psg. Ecco dove può finire l’attaccante, che per tutto il mercato invernale, è stato accostato alla Juventus

Mauro Icardi è stato nell’ultima sessione di calciomercato accostato con insistenza alla Juventus di Massimiliano Allegri.

Il bomber argentino sembrava poter essere il nome giusto per rafforzare un reparto, quello offensiva, che in estate non era riuscita a trovare l’erede di Cristiano Ronaldo. L’ex Inter avrebbe, dunque, potuto fare ritorno in Italia a distanza di anni dal suo addio ai nerazzurri.

La Juventus, poi, come è noto, ha deciso di anticipare il colpo Dusan Vlahovic, portandolo subito a Torino. Un affare che ha fatto impazzire i tifosi e che chiaramente ha fatto dimenticare l’idea Mauro Icardi.

L’argentino, oggi, non serve più ai bianconeri, che hanno sicuramente altri reparti da rafforzare. In estate il calciomercato guarderà soprattutto in difesa e a centrocampo. Dietro il solo Gatti non può bastare. Bisognerà fare i conti con il possibile addio di de Ligt e con Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, che per via dell’età, non offrono più garanzie come in passato.

Serve, inoltre, un centrocampista che possa affiancare Zakaria e Locatelli. In avanti si interverrà qualora Dybala decidesse di andar via ma servirebbe chiaramente un calciatore dalle caratteristiche diverse da quelle di Mauro Icardi.

Calciomercato, ecco il futuro di Mauro Icardi

La pista Juventus può dunque considerarsi alquanto fredda ma l’addio al Psg dell’ex Inter appare comunque praticamente certo. Icardi non è chiaramente una prima scelta per Mauricio Pochettino. Il giocatore fra quattro giorni compirà 29 anni ed è nel pieno della sua maturità. Serve una svolta: in 25 partite disputate con i francesi ha segnato solamente cinque gol. Troppo pochi per un calciatore che fino a poco tempo fa realizzava valanghe di reti.

Oggi invece Icardi fa più parlare di se per le vicende fuori dal campo che per come sta giocando. L’argentino è stato in passato accostato, oltre che alla Juventus, a Roma e Milan ma si è parlato anche di un possibile clamoroso ritorno all’Inter.

In Spagna – TodoFichajes – riporta di un forte interessamento da parte del Siviglia. Monchi apprezza particolarmente il calciatore, già dai tempi della Sampdoria. Ci sarebbero già stati dei contatti con il Psg e proseguiranno a fine stagione.