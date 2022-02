Le dichiarazioni dell’ex arbitro, Mazzoleni, intervenuto ai microfoni di CMIT TV. Ecco le sue parole in merito agli episodi di Atalanta-Juventus

Intervenuto ai microfono di CMIT TV, l’ex fischietto Mazzolini, è tornato sugli episodi arbitrali che hanno caratterizzato Atalanta-Juventus e che hanno mandato su tutte le furie la dirigenza bergamasca.

“Il bello del calcio è questo. Il calcio non cambierà mai. Premetto di essere un grande tifoso atalantino, ma non mi sento di sottoscrivere in toto le dichiarazioni della dirigenza atalantina – afferma Mazzoleni -. Anche io sono rimasto dispiaciuto, però poi ricondurre a fine partita agli errori arbitrali, la trovo una cosa inutile e inopportuna. Poteva starci il rigore per il mani di de Ligt, ma anche lì abbastanza discutibile. L’espulsione del portiere per me non esiste, manca il giallo. L’errore poi di Muriel ha la stessa percentuale di fallibilità dell’arbitro, tenendo conto che si parla di persone umane. Non ho mai capito perché gli errori dell’arbitro diventino determinati e quelli dei giocatori meno.

ATALANTA-FIORENTINA – “Nel caso di Bonaventura è stato commesso un grande errore, ma si parla sempre e comunque di errori arbitrali, ma una squadra un attimino cinica non prende gol al 95esimo”.