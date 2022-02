Ancelotti sotto attacco dopo la Champions: “Meglio la Juve di Allegri”

Carlo Ancelotti ha dovuto abdicare nell’andata degli ottavi di Champions League, dopo la magia di Kylian Mbappe. Non mancano le critiche per il tecnico italiano

Carlo Ancelotti è sinonimo di garanzia, solidità e vittorie, soprattutto se si parla di Champions League, e i tifosi del Milan ne sanno qualcosa.

Nonostante questo, ieri sera non è stata una passeggiata di salute per il Real Madrid, impegnato a fronteggiare un PSG versione schiacciasassi. I francesi hanno chiuso i Blancos nella loro metà campo per gran parte del secondo tempo. A parte una conclusione insidiosa di Toni Kroos dalla distanza, non si ricordano tiri che abbiano impensierito veramente Gianluigi Donnarumma. Anche quando gli spagnoli riuscivano a recuperare il pallone, avevano la meglio le marcature preventive dei parigini. Con un centrocampo in magnifica forma e la linea difensiva costantemente alta e in pressione, i padroni di casa anticipavano i diretti avversari, che non riuscivano quasi mai a innescare gli esterni e ripartire in contropiede. Alla fine, comunque, solo una magia di Kylian Mbappe, dopo un rigore sbagliato da Lionel Messi, ha rotto l’equilibrio e firmato una vittoria fondamentale per il passaggio del turno. Ma Ancelotti non è immune da critiche nelle ultime ore.

PSG-Real Madrid, Ancelotti finisce nel mirino dei tifosi

Sono diversi, infatti, gli utenti su Twitter che hanno accusato il tecnico ex Milan e Juventus di non giocare una partita propositiva e restare troppo basso con la linea difensiva per portare a casa il pareggio. Un catenaccio in pieno stile italiano, secondo alcuni. Il paragone con la squadra di Massimiliano Allegri non è tardato ad arrivare. C’è chi addirittura confronta il 4-0 subito dai bianconeri contro il Chelsea alla prestazione di ieri del Real. Insomma, una partita, quella dei Blancos, che non è proprio piaciuta, né tra i sostenitori delle Merengues né agli appassionati in Italia. Di seguito vi proponiamo diversi tweet su questa scia.

Perché hai giocato così male, sei apparso in campo, la squadra più debole, Valverde, dovrebbe essere essenziale al posto di Asensio, perché tutta questa paura, hai dimostrato di non essere l’allenatore qualificato per allenare il Real Madrid, giocare con tutta la tua forza — Salih (@UFhIs8Biz2o3VaW) February 16, 2022

Ma sì, stamattina svegliamoci e insegniamo ad #Ancelotti come si prepara una partita di Champions — Antonio (@Antonio_Tatti_) February 16, 2022

Ieri il Real ha fatto dei contropiede del tutto inefficaci senza mai raggiungere l’area avversaria. Se posso dire, preferisco di gran lunga il gioco dell’ultima Juve rispetto a quello visto ieri sera dal Real di Ancelotti — eagles in the wind (@eaglesinthewind) February 16, 2022

Le critiche ad Ancelotti sono più che legittime, ed anche abbastanza prevedibili, in un ambiente come Madrid: una partita del genere, senza un tiro in porta, non è ammissibile per una squadra come il Real. Io mi aspettavo una partita completamente diversa. — Antonius♛Block (@liviozeta67) February 16, 2022