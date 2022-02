Inter, addio Inzaghi a fine stagione | Scelto l'erede in Serie A

Emergono voci su Simone Inzaghi e un possibile addio a fine stagione. Spunta anche il nome del possibile sostituto in Serie A

L’Inter è arrivata al bivio decisivo della sua stagione e ora non è più possibile sbagliare per i nerazzurri, alla ricerca di vittorie pesantissime in tutte le competizioni.

In particolare, in campionato la Beneamata ha perso la vetta della classifica dopo gli scontri diretti contro Milan e Napoli, ma ha comunque una partita da recuperare contro il Bologna, per tornare capolista. In ogni caso, l’impatto di Simone Inzaghi nel mondo nerazzurro è stato più che positivo, soprattutto sotto il profilo del gioco. L’Inter ha una proposta più offensiva e che convince tifosi e addetti ai lavori, al netto dei passi falsi e delle pesantissime cessioni estive. Prestazioni che danno lustro a Inzaghi e che moltiplicano anche le voci sul suo futuro. Le ultime arrivano dalla Spagna e evidenziano l’interesse, a fine stagione, dell’Atletico Madrid per l’ex Lazio, in caso di addio di Diego Simeone.

Calciomercato Inter, Inzaghi piace all’Atletico: Italiano il preferito per rimpiazzarlo

Ve ne abbiamo parlato oggi nel nostro sondaggio, proposto sulla pagina Twitter di Calciomercato.it. In particolare, vi abbiamo chiesto chi sarebbe il sostituto migliore di Inzaghi in caso di addio. Da Vincenzo Italiano ad Alessio Dionisi, passando per Peter Bosz e Marco Rose, voi non avete avuto grossi dubbi. Il preferito, infatti, è l’attuale allenatore della Fiorentina con il 42,6% di voti. Di seguito vi proponiamo i risultati completi.