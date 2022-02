Diretta Champions | Psg-Real Madrid e Sporting-Manchester City live

Torna la Champions League e Calciomercato.it seguirà in tempo reale Psg-Real Madrid e Sporting-Manchester City

E’ tutto pronto per il grande ritorno della Champions League. A distanza di mesi dal sorteggio della discordia, si scende in campo per gli ottavi di finale della massima competizione europea per club. Ad aprire le danze ci penseranno la partitissima Psg-Real Madrid e la non meno affascinante Sporting-Manchester City.

Nella sfida di Parigi, l’osservato speciale sarà ovviamente Kylian Mbappe, oggetto dei desideri dei ‘Merengues’ e libero di accasarsi a parametro zero al Real. Partita dal sapore particolare anche per Hakimi, ex dal dente avvelenato che pagherebbe oro per fare uno scherzetto a chi non gli ha mai dato una vera opportunità, e per Messi, che respirerà profumo di ‘Clasico’.

Nell’altra gara di questa sera, i pronostici sembrano tutti a favore della squadra allenata da Pep Guardiola, ma i Citizens dovranno fare attenzione all’esuberanza dei padroni di casa, che hanno recuperato proprio in extremis Pedro Goncalves, autore di quattro gol e due assist in quattro partite nella fase a gironi. Calciomercato.it seguirà in tempo reale le due sfide, in programma alle 21.

FORMAZIONI UFFICIALI PSG-REAL MADRID

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Paredes, Danilo Pereira, Verratti; Di Maria, Messi, Mbappé. All.: Pochettino

REAL MADRID (4-3-3): Courtouis; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Vinicius, Benzema, Asensio. All.: Ancelotti

FORMAZIONI UFFICIALI SPORTING CP-MANCHESTER CITY

SPORTING CP (3-4-3): Adan; Inacio, Coates, Esgaio; Porro, Palhinha, Matheus Nunes, Reis; Sarabia, Paulinho, Gonçalves. All.: Amorim.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Stones, Dias, Laporte, Cancelo; Silva, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Foden, Sterling. All.: Guardiola.