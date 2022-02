Tornano a circolare nuove voci di mercato in casa Napoli sul futuro di Fabian Ruiz

Con l’arrivo di Luciano Spalletti in panchina la qualità di gioco di Fabian Ruiz è tornata a brillare. Il centrocampista spagnolo è diventato nuovamente fondamentale nella linea dei due centrocampisti in fase di costruzione e in Spagna evidentemente qualcuno se n’è accorto.

Questo pomeriggio il ‘Mundo Deportivo’ ha riportato ad esempio alla luce la corte spietata che il Barcellona ha portato avanti per tre anni. Il club catalano aveva iniziato la sua lunga rincorsa al centrocampista spagnolo già nell’estate 2019 con Ernesto Valverde in panchina. Primo tentativo andato però a vuoto a causa degli 80 milioni chiesti da Aurelio De Laurentiis.

Stessa sorte per il secondo sforzo prodotto l’anno successivo con Quique Setién, anche se – a differenza della prima offerta – in quell’occasione era stato il dipartimento sportivo del Barça a stoppare tutto per questioni finanziarie. Il terzo ed ultimo assalto risale invece alla scorsa estate con il pressing di Ronald Koeman ‘parato’ dalla richiesta da oltre 50 milioni espressa dal Napoli.

Napoli, c’è ancora la Spagna nel futuro Fabian Ruiz

Stando alle ultime notizie dalla Spagna, l’addio di Fabian Ruiz potrebbe essere comunque questione di tempo. Secondo il ‘Mundo Deportivo’ il centrocampista spagnolo avrebbe già comunicato ai propri agenti la volontà di tornare a giocare in Liga, campionato che lo ha lanciato ai tempi del Betis. In quest’ottica il Barcellona non è l’unico club sulle sue tracce, anche Atletico e Real Madrid in passato avrebbero intrattenuto contatti ravvicinati con il suo entourage e potrebbero presto tornare all’assalto.