Calciomercato Juventus, firma in arrivo | Massima priorità per Allegri

Febbraio è il mese dei rinnovi in casa Juventus e Massimiliano Allegri ha indicato la priorità: firma in arrivo

Dopo un mercato di gennaio scoppiettante, i bianconeri si butteranno sui rinnovi di contratto come indicato da Maurizio Arrivabene.

L’arrivo di Dusan Vlahovic ha ridato entusiasmo a tutto l’ambiente, che ora torna a guardare con fiducia al futuro. La società sta lavorando per blindare i giocatori in scadenza, con i rinnovi di contratto che sono attualmente la massima priorità: il primo nome all’ordine del giorno della dirigenza piemontese, però, non è quello di Paulo Dybala. Massimiliano Allegri ha indicato uno degli uomini chiave per lui.

Calciomercato Juventus, Cuadrado il primo rinnovo | Firma in arrivo

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di ‘Tuttosport’, il primo rinnovo che verrà annunciato dalla Juventus nelle prossime settimane sarà quello di Juan Cuadrado: accordo biennale o annuale con opzione per il secondo, e ingaggio spalmato su più stagioni. La volontà di tutte le parti in causa è quella di proseguire ancora insieme. Prima di Dybala, sarà il colombiano a legarsi a doppio nodo alla ‘Vecchia Signora’. Il contratto, come detto, sarà fino al 2024 oppure fino al 30 giugno 2023 con opzione per il 2024. L’incontro con l’entourage per la firma arriverà nelle prossime settimane e non ci dovrebbero essere particolari ostacoli: insomma, la strada è spianata ed è quella del rinnovo per il ‘Panita’.