Super colpo Juventus: 9 milioni più bonus di ingaggio per il top player

La Juventus è pronta a riportarlo a casa. Sul tavolo un ricco contrato da più di nove milioni di euro più bonus per il calciatore

Nelle prossime settimane si accenderà il calciomercato dei giocatori che vedranno scadere il proprio contratto il prossimo 30 giugno. Sono tanti – e molti di questi di primo livelli – i calciatori che hanno deciso di non prolungare il proprio accordo con l’attuale club.

In Italia le attenzioni sono soprattutto puntate su Franck Kessie, sempre più vicino a lasciare il Milan. Restano sotto la lente di ingrandimento anche le situazioni legate a Marcelo Brozovic e Ivan Perisic, che non hanno ancora firmato il prolungamento al pari di Paulo Dybala e Federico Bernardeschi con la Juventus.

All’estero la situazione più importante è legata a Mbappe, che dovrebbe lasciare il Psg e la Francia per volare a Madrid, per vestire la maglia del Real. Un trasferimento che inevitabilmente è destinato a spostare gli equilibri.

Un altro calciatore importante che a giugno vedrà scadere il proprio contratto è Pogba. Un altro francese, intenzionato a lasciare la propria squadra di appartenenza, il Manchester United. Lo farà ancora una volta a parametro zero, senza fare incassare nulla ai Red Devils. Il suo agente, Mino Raiola, è ormai a lavoro da tempo per trovargli la giusta sistemazione.

Calciomercato Juventus, i bianconeri preparano l’offerta per Pogba

In merito al futuro del centrocampista continuano ad arrivare notizie contrastanti, segno che ancora non c’è nulla di davvero concreto e che le squadre interessate possono ancora convincere Pogba e il suo entourage. Sostanzialmente sono tre i club interessati al centrocampista. C’è il solito Psg, che vorrebbe portarlo sotto la Torre Eiffel ed evidentemente le disponibilità economiche non gli mancano e il Real Madrid di Carlo Ancelotti, oltre che la Juventus.

Da quando ha lasciato il bianconero, non passa giorno che il centrocampista non viene accostato al club di Torino. Pogba non ha mai smesso di strizzare l’occhio al suo club. Ci vogliono però tanti soldi per convincerlo a tornare. I rapporti con Mino Raiola sono ottimi e un tentativo verrà fatto.

La Juventus, secondo quanto riportato da Rudy Galletti, sarebbe pronta a mettere sul tavolo un’offerta da nove milioni di euro netti più bonus per quattro stagioni. Potrebbero esserci novità davvero a breve