Via a zero: sbarca in Italia | E’ sfida Juventus-Milan

Milan e Juventus si sfidano per il colpo dal Real Madrid. Il giocatore è pronto a sbarcare in Italia in estate: il punto

Chiuso da un paio di settimane il calciomercato invernale, le società guardano già alla prossima estate. I club programmano i colpi futuri, con la consapevolezza di poter mettere già le mani sui calciatori che vedranno scadere i propri contratti a giugno.

Le occasioni d’altronde non mancano. In Serie A sono diversi gli elementi di spicco che non hanno ancora firmato il rinnovo. Come vi raccontiamo, ormai da settimane, il Milan si prepara a perdere Franck Kessie. Inter e Juventus, invece, devono fare i conti con i contratti di Brozovic e Dybala, oltre che di Perisic, Bernardeschi e Cuadrado.

All’estero le attenzioni maggiori sono rivolte su Mbappe, che stando agli ultimi rumors è sempre più vicino al Real Madrid. Un colpo a parametro zero, pronto a cambiare gli equilibri del calcio europeo. L’anno scorso era stato il Psg, mettendo le mani su Donnarumma, Messi, Ramos e Wijnaldum, la squadra protagonista del mercato. La prossima estate anche i nostri club proveranno a pescare dal cesto dei futuri parametri zero.

Calciomercato Juventus, sfida a Milan e Fiorentina per Isco

Da anni, ormai, il nome di Isco è in orbita Serie A. In passato era stata la Juventus a voler portare a Torino il talento spagnolo. Poi, la scorsa estate, il calciatore spesso accostato al Milan, visti gli ottimi rapporti con il Real, dal quale sono arrivati Theo Hernandez e Brahim Diaz.

A gennaio, infine, un po’ a sorpresa, Isco è diventato un’idea della Fiorentina di Rocco Commisso. Poteva essere lo spagnolo il colpo, almeno mediaticamente parlando, per far dimenticare l’addio di Dusan Vlahovic.

In Spagna, Fichajes.net, rilancia il nome di Isco per le tre squadre italiane sopracitate. L’intesse più concreto appare essere, però, quello del Siviglia. Il club andaluso ha aperto all’arrivo dello spagnolo ma ad oggi non sono arrivate ancora la firma. L’unica certezza è che Isco non proseguirà la propria avventura calcistica al Real Madrid di Carlo Ancelotti. Per il giocatore non c’è più spazio ai Blancos.