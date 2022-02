La Juventus mette la freccia, pronta l’operazione alla Zakaria

La Juventus ha in mente un rinforzo per la prossima estate: l’idea che può replicare l’affare Zakaria

Rivoluzione da completare. Dopo il doppio colpo di gennaio, Vlahovic più Zakaria, la Juventus non ha intenzione di fermarsi nella prossima estate.

Almeno due i ruoli in cui la società bianconera ha intenzione di intervenire: a centrocampo è probabile un altro arrivo, con la speranza di Allegri che possa essere un acquisto di alto livello. Poi c’è la questione difesa da tenere sotto osservazione. La volontà di Cherubini è ringiovanire il reparto e farlo non soltanto al centro, con le ultime notizie sul possibile rinnovo di de Ligt, ma anche sugli esterni. In particolare a sinistra non è certo della conferma Alex Sandro.

Il brasiliano non sta vivendo una stagione particolarmente positiva e, considerato il contratto in scadenza nel 2023 e i 31 anni dell’ex Porto, in estate potrebbe arrivare il suo addio. Ecco allora che la dirigenza juventina sta già sondando il mercato per provare a cogliere un’eventuale occasione e gli occhi si sono diretti nuovamente verso il Borussia Moenchengladbach.

Calciomercato Juventus, Bensebaini per la fascia

Secondo quanto riferisce ‘fichajes.net’, infatti, nella formazione ideale della Juventus 2022/2023 trova spazio Ramy Bensebaini. Ventisei anni, anche lui con il contratto in scadenza tra un anno, l’esterno algerino potrebbe rappresentare una opportunità nel mercato estivo.

La sua situazione ricorda un po’ quella di Zakaria che la Juventus è riuscita a strappare proprio al Moenchengladbach a sei mesi dalla scadenza di contratto. I bianconeri potrebbero provare una operazione simile a quella fatta a gennaio per il centrocampista svizzero. Un nome da tenere d’occhio, anche perché sta disputando una stagione decisamente positiva: tre gol e due assist in Bundesliga sono un bottino niente male per un calciatore che per professione fa l’estero. La Juventus ci pensa, può essere lui il dopo Alex Sandro.