CMIT TV | Super Live Serie A: SEGUI la DIRETTA!

Nuovo appuntamento con la CMIT TV, dalle 17 alle 20 saremo in diretta con la Super Live di Serie A: sempre sul nostro canale Twitch

Oggi inizia un nuovo appuntamento con la CMIT TV: una super live dalle 17 alle 20, in cui affronteremo tutti i principali temi di giornata, sempre in diretta sul nostro canale Twitch. Parleremo dell’ultimo turno di Serie A, con tutti gli episodi arbitrali e le grandi sorprese dai campi del campionato italiano. Dal Milan primo in classifica fino ai due scontri diretti terminati in pareggio: Atalanta-Juventus e Napoli-Inter.

Conducono Riccardo Meloni e Marco Giordano, affiancati dai nostri Maurizio Russo, Giulia Giroldini, Giorgio Musso e dalla redazione di Calciomercato.it. Tra i vari ospiti di oggi ci saranno Omar Fantini, comico e conduttore radiofonico, Mirko Di Natale, Stefano Salandin e molti altri.