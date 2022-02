Brutte notizie per il Paris Saint Germain alla vigilia dell’ottavo di finale contro il Real Madrid

Si complica la giornata di vigilia europea in casa del Paris Saint Germain. A poco più di 24 ore dell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid, il club francese ha infatti comunicato l’assenza di uno dei propri top player.

Domani sera al Parco dei Principi andrà in scena uno dei primi due ottavi di finale tra Paris Saint Germain e Real Madrid. Sempre alle 21.00 allo stadio José Alvalade andrà invece in scena l’altro ottavo tra lo Sporting CP e il Manchester di Pep Guardiola. Per quanto riguarda le italiane bisognerà attendere mercoledì sera, quando l’Inter affronterà a San Siro il temibile Liverpool di Jurgen Klopp. Dovrà attendere invece una settimana la Juventus di Allegri, attesa al match del 22 febbraio contro il Villarreal.

Psg-Real Madrid, Sergio Ramos ancora indisponibile per infortunio

Tornando alla sfida di Parigi, uno dei tantissimi big della formazione francese non sarà ufficialmente a disposizione nella sfida contro il Real Madrid. Si tratta di Sergio Ramos, probabilmente l’uomo più atteso per via del suo lunghissimo trascorso nella capitale spagnola. Quantomeno per la sfida di andata, il centrale non potrà riassaporare le emozioni che il suo passato gli avrebbe probabilmente tirato fuori. Come annunciato dai francesi, il difensore è ancora alle prese con l’infortunio al polpaccio che lo terrà fuori dai campi di gioco almeno per un’altra settimana. Un calvario che sembra non aver fine per l’ex capitano dei ‘blancos’.

Antonio Siragusano