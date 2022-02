Italiano torna al Picco, i tifosi dello Spezia non lo perdonano

Vincenzo Italiano torna per la prima volta al Picco da avversario dello Spezia dopo l’addio estivo: i tifosi non lo perdonano, accoglienza ‘calda’

Vincenzo Italiano torna al Picco dopo l’addio allo Spezia. Quest’estate l’allenatore scelse la Fiorentina poco dopo aver rinnovato il contratto con i liguri.

Un ‘tradimento’ che dalle parti di La Spezia non hanno ancora perdonato. Se il tifo organizzato aveva invitato a non accogliere in maniera polemica il tecnico, dagli spalti all’ingresso in campo delle due squadre sono partiti comunque cori contro Italiano. Quando l’allenatore si è accomodato in panchina, si è udito il coro “Italiano uomo di m…”. Inoltre poco dopo è partito un coro a favore di Thiago Motta, questa sera premiato come miglior allenatore di gennaio della Serie A. Anche durante i primi minuti del match, il pubblico di casa ha riservato un trattamento non certo amichevole all’ex allenatore con la ripetizione del coro di insulti.