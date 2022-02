Inter-Liverpool, Benitez: “Parlo con Ausilio” | Annuncio sul futuro

Rafa Benitez ha parlato in vista della gara Inter-Liverpool di Champions League, annuncio sul futuro

In vista della gara di Champions League tra Inter e Liverpool, in programma mercoledì sera, Rafa Benitez ha rilasciato alcuni commenti. Il doppio ex della sfida ha esternato il suo pronostico: “Chi vince? Per la forza del campionato inglese, dico 51% Liverpool e 49% Inter, ma è un confronto più equilibrato di quello che tanti possono pensare”.

Benitez ha proseguito la sua analisi: “L’Inter non è arrivata agli ottavi per caso: è una squadra che in campo sa sempre cosa deve fare ed è brava ad approfittare delle debolezze altrui. Il suo 3-5-2 è un modulo che può creare difficoltà alle formazioni che non sono abituate a fronteggiarlo – spiega al ‘Corriere dello Sport’ – Dall’altro lato però c’è un Liverpool con un 4-3-3 offensivo, che fa dell’aggressività e intensità le sue armi migliori. Non mi aspetto un doppio confronto dall’esito scontato”.

Inter-Liverpool, Benitez ammette: “Ogni tanto sento Ausilio”

Benitez ha poi elogiato il mercato nerazzurro: “Hanno una squadra forte ed equilibrata. Merito del mio amico Piero (Ausilio, ds nerazzurro) che ha lavorato bene. Ogni tanto lo sento e parliamo sempre con piacere. Inzaghi? È un tecnico con le idee chiare, che va alla ricerca del gol con il gioco. Arrivare dopo Conte, che aveva vinto lo scudetto, non era semplice, ma lui è stato bravissimo a trovare la giusta armonia nel gruppo e soprattutto a ottenere grandi risultati”.

Il manager, infine, si è soffermato sul suo futuro: “Con il mio staff stiamo guardando partite dei principali 4-5 campionati europei e facciamo analisi per vedere, con le ultime tecnologie, i big data, le novità del gioco. Vogliamo essere preparati per il futuro. Adesso ho bisogno di uno-due mesi per recuperare, ma la prossima stagione voglio ricominciare in un torneo dove si può competere. Le difficoltà non mi spaventano”.