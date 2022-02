Diretta Spezia-Fiorentina | Formazioni ufficiali e cronaca

La sesta giornata di ritorno di Serie A si chiude con Spezia-Fiorentina, posticipo che Calciomercato.it seguirà in tempo reale

Dopo i big match Napoli-Inter e Atalanta-Juventus, la venticinquesima giornata di Serie A si chiude oggi con Spezia-Fiorentina. Una gara dal sapore particolare per Vincenzo Italiano, ex di turno che non si è lasciato benissimo con la società per il suo passaggio alla Viola.

L’impresa di Bergamo in Coppa Italia ha parzialmente riscattato la sonora disfatta casalinga contro la Lazio, ma la squadra di Vincenzo Italiano ha bisogno di un rilancio immediato anche in campionato per non allontanarsi troppo dalla zona Europa League. Senza lo squalificato Torreira, i gigliati affronteranno una delle squadre che ha fatto meglio in questo 2022.

Gli uomini di Thiago Motta hanno conquistato tre vittorie e un pareggio da inizio anno, regalandosi una classifica incoraggiante, con cinque punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Nei tre precedenti in Serie A, i padroni di casa hanno collezionato due sconfitte e un pareggio (2-2 in casa). Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Probabili formazioni Spezia-Fiorentina

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Kiwior, Sala; Gyasi, Maggiore, Verde; Manaj. All.: Thiago Motta

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, M. Quarta, Biraghi; Castrovilli, Amrabat, Maleh; Nico Gonzalez, Piatek, Ikone. All.: Italiano

CLASSIFICA SERIE A: Milan punti 55, Inter* 54, Napoli 53, Juventus 46, Atalanta* 44, Lazio 42, Roma 40, Fiorentina** 36, Verona 36, Torino* 32, Empoli 31, Sassuolo 30, Bologna* 28, Udinese* 27, Spezia* 26, Sampdoria 23, Venezia* 21, Cagliari 21, Genoa 15, Salernitana* 12.

*una partita in meno

**due partite in meno