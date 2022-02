La Juventus pesca in Portogallo: clausola da 40 milioni di euro

La Juventus guarda in Portogallo. Nome a sorpresa: la clausola rescissoria del giocatore è di ben 40 milioni di euro

La Juventus è stata la squadra che si è mossa meglio nell’ultima sessione di calciomercato. A gennaio, i bianconeri hanno messo le mani su Zakaria e Vlahovic, riuscendo anche a vendere calciatori in esubero come Ramsey, volato in Scozia, per vestire la maglia dei Rangers, e Bentancur e Kulusevski, trasferitisi a Londra, al Tottenham di Paratici e Conte.

La Juventus non si fermerà certamente e in estate sarà ancora protagonista. La priorità sarà l’acquisto di un nuovo centrocampista, che possa completare il reparto, con Zakaria e Locatelli. Dietro qualcosa andrà fatta soprattutto se de Ligt, dovesse lasciare il bianconero. Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini non sono più giovanissimi e il solo Gatti non può bastare.

In avanti, tutto chiaramente dipenderà da Dybala. Senza il rinnovo si cercherà un nuovo calciatore da affiancare a Dusan Vlahovic.

Calciomercato Juventus, nuovo portiere dal Portogallo

Non è da escludere, poi, che la Juventus decida di acquistare anche un nuovo portiere. C’è da fare i conti con sempre più probabile addio di Perin, in scadenza di contratto, e desideroso di giocare titolare, altrove.

Le ultime notizie provenienti dal Portogallo, vorrebbero la Juventus sulle tracce di Samuel Portugal, estremo difensore del Portimonense. Il brasiliano classe 1994 ha da poco rinnovato il contratto con il club fino al 30 giugno 2025. Ha una clausola da ben 40 milioni di euro. Come racconta ‘ABola’, la Juventus, con alcuni suoi emissari si sarebbero recati a Portimão per osservare da vicino il calciatore 27enne. Non è ancora chiaro quale possa essere il reale costo del cartellino di Portugal.

La Juventus, quasi certamente, però, interverrà sul mercato per acquistare un nuovo portiere da affiancare a Szczesny. Non è un caso che nei giorni scorsi al club bianconero sia tornato ad essere accostato a Sirigu. Il numero uno del Genoa, sarebbe potuto sbarcare a Torino già la scorsa estate. La sua esperienza potrebbe tornare utile per una squadra, che ha sempre puntato tanto sugli italiani.