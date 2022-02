Scambio con Icardi, l’argentino rifiutato | Il retroscena

Retroscena di mercato riguardante Mauro Icardi: lo scambio per l’ex capitano dell’Inter che non è andato in porto

Continua a tenere banco in casa Paris Saint-Germain anche la situazione di Mauro Icardi. Ormai in bilico da diverse sessioni di calciomercato, l’ex capitano dell’Inter non ha ancora trovato una soluzione per il suo futuro.

L’argentino è stato a lungo accostato anche alla Juventus, che ha però deciso di investire su Dusan Vlahovic. Anche la Fiorentina ha pensato al giocatore, fermandosi però davanti all’insormontabile ostacolo ingaggio. E nelle ultime ore è spuntato un nuovo retroscena: secondo quanto riportato da ‘The Athletic’, infatti, a gennaio l’Arsenal avrebbe detto no a uno scambio col Paris Saint-Germain tra Icardi e Pierre-Emerick Aubameyang, passato poi al Barcellona. I ‘Gunners’ sono infatti alla ricerca di un centravanti più giovane e di prospettiva e per questo hanno preferito aspettare la prossima estate. Tra gli obiettivi di Arteta e della dirigenza dell’Arsenal ci sono Calvert-Lewin, Isak e David.