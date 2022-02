Barcellona-Napoli, Spalletti attende notizie dall’infermeria: il punto

Barcellona-Napoli giovedì al Camp Nou, in preparazione alla sfida Luciano Spalletti attende le notizie sugli infortunati

Il pareggio in campionato con l’Inter sa di occasione non sfruttata fino in fondo ma tiene ancora il discorso scudetto aperto per il Napoli. Gli azzurri si concentrano però ora anche sugli impegni europei e sulla doppia sfida al Barcellona negli spareggi di Europa League.

E’ un Barcellona comunque estremamente diverso da quello che era stato abbinato agli azzurri il giorno del sorteggio. Il mercato invernale ha portato in dote Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traorè e Pierre Emerick Aubameyang. Sfida davvero complicata, ma gli uomini di Spalletti vogliono provare a giocarsela. Il tecnico partenopeo, in particolare, attende di capire di quanti uomini potrà disporre al Camp Nou, con la gara con l’Inter che ha lasciato in eredità un paio di scorie fastidiose.

Barcellona-Napoli, le condizioni di Politano e Lobotka

Innanzitutto, l’uscita dal campo di Matteo Politano, che, unita all’infortunio di Hirving Lozano, ridurrebbe le scelte sull’esterno offensivo di destra. L’ex giocatore dell’Inter spera di essersi fermato in tempo, il risentimento al polpaccio verrà valutato con opportuni esami di rito. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, ci sarebbe una piccola possibilità di averlo comunque a disposizione per la gara in Spagna. Da valutare anche le condizioni di Stanislav Lobotka, che a fine gara ha accusato un risentimento alla coscia. Anche per lui situazione da verificare, nel suo caso appare comunque più probabile che ci sia un turno di riposo con Frank Anguissa pronto a prendere una maglia da titolare.