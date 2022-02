Serie A, Sassuolo-Roma 2-2: Cristante salva Mourinho al 94′!

Serie A, Sassuolo-Roma 2-2: pareggia solo nel finale la squadra giallorossa dopo essere stata sotto a lungo

La Roma perde il passo in zona Champions con il pareggio in casa del Sassuolo. Gara rocambolesca al Mapei Stadium, con Abraham che illude la squadra di Mourinho poi Traorè propizia la clamorosa autorete di Smalling (con la complicità di Rui Patricio) e poi si mette in proprio. Cristante, negli ultimi minuti, evita almeno la beffa.

Il Sassuolo parte molto bene, con Berardi vicino al gol almeno in due occasioni. Risponde però la Roma, con una volata solitaria di Felix Afena-Gyan chiusa da Consigli e con una buona chance per Abraham. Reti annullate a Traorè e all’inglese, che poi sblocca la situazione a fine primo tempo con un rigore trasformato perfettamente dopo un mani di Chiriches. Il Sassuolo la riprende subito nella ripresa, con un cross di Traorè deviato da Smalling e poi da Rui Patricio nella propria porta. Meglio gli emiliani, la Roma perde i riferimenti e rischia prima con una percussione di Frattesi, poi capitola con un errore di Karsdorp che lascia strada a Traorè. Il Sassuolo soffre poi nel finale con l’espulsione di Ferrari per doppia ammonizione, Cristante al 94′ svetta su angolo e trova il pari che alla fine scontenta tutti.

SASSUOLO-ROMA 2-2 – 46’pt Abraham rig. (R), 47′ aut. Smalling (S), 73′ Traorè (S), 94′ Cristante

CLASSIFICA Serie A: Milan 55, Inter* 54, Napoli 53, Juventus* 45, Atalanta** 43, Lazio 42, Roma 40, Fiorentina** e Verona 36, Torino* 32, Empoli 31, Sassuolo 30, Bologna* 28, Udinese* 27, Spezia* 26, Sampdoria 23, Venezia* e Cagliari 21, Genoa 15, Salernitana* 12.

*Una partita in meno

**Due partite in meno