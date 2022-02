Sassuolo-Roma, Tiago Pinto difende Mourinho: “Io e lui siamo allineati”

Sassuolo-Roma, il ds giallorosso Tiago Pinto presenta la sfida e difende Mourinho dalle critiche dopo i recenti avvenimenti

Sfida delicata per la Roma, che in casa del Sassuolo deve provare a vincere per tenere il passo della Lazio e lanciare un segnale dopo l’eliminazione in Coppa Italia. Soprattutto, in chiave corsa Champions League, per non perdere l’ultimo treno.

Il ds Tiago Pinto ha presentato così la gara: “Il Sassuolo ha una identità di gioco molto forte, mi ha impressionato molto per la sua qualità. Oggi dobbiamo tirare fuori il nostro meglio per ottenere i tre punti”. Sullo sfogo di Mourinho in Coppa Italia, difesa a spada tratta del tecnico: “Credo che ciò che succede nello spogliatoio debba rimanere lì, io e lui siamo allineati sulla strategia da attuare davanti alla squadra. Punti in meno rispetto all’anno scorso? Paragonare le stagioni non ha molto senso, i conti si possono fare soltanto alla fine. Allora sapremo a che punto sarà l’evoluzione della squadra”.