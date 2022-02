Bufera sulla Roma, commenti inferociti: “Errori da terza categoria”

Sassuolo-Roma segnata da una topica clamorosa dei giallorossi, si scatenano i commenti contro la squadra capitolina

Gara di grande intensità tra Sassuolo e Roma al Mapei Stadium, con occasioni da una parte e dall’altra e un certo equilibrio in campo. La squadra di Dionisi tiene botta contro quella di Mourinho, per i giallorossi si conferma un pomeriggio non facile.

Dopo un inizio complesso, comunque, la Roma era riuscita a prendere campo nel primo tempo e a chiuderlo avanti, grazie al calcio di rigore trasformato da Tammy Abraham proprio in chiusura. Un vantaggio, tuttavia, non capitalizzato, per l’immediato pareggio degli emiliani ad inizio ripresa, grazie a una topica colossale della difesa e su tutti di Rui Patricio.

Sassuolo-Roma, Rui Patricio horror: “Pagato come Maignan…”

Il portiere portoghese va in tilt su un traversone basso di Traorè, la deviazione di Smalling lo mette magari in difficoltà ma è lui, di fatto, a buttarsi la palla in porta, non tenendola nonostante gli fosse arrivata addosso. Un errore molto grave, che costa caro alla formazione capitolina. E sul web impazzano immediatamente i commenti dei tifosi giallorossi che si scatenano. “Lo abbiamo pagato come Maignan“, si lamenta qualcuno. “Una garanzia in porta“, arriva l’ironia dai tifosi laziali, per i quali è sempre derby. C’è chi inchioda alle sue responsabilità però anche Smalling e Karsdorp. Ecco i tweet più caustici sulla papera del portiere lusitano:

Ho sognato che dovevo ricevere un importante pacco e come portiere del condominio ho #RuiPatricio #Roma #SassuoloRoma — BUDULACCI (@Budulacci70) February 13, 2022

Noi ridiamo e scherziamo, ma inquelli hanno #RuiPatricio detto er garanzia in porta 🤣🤣#SassuoloRoma — enrica di carlo (@enrica_sslazio) February 13, 2022