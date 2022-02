Milan-Sampdoria 1-0, Leao porta i rossoneri in vetta

Finisce 1-0 Milan-Sampdoria, lunch match della 25esima giornata di Serie A: il gol di Leao porta i rossoneri in testa alla classifica

Un Milan sprecone nel secondo tempo riesce comunque ad avere la meglio sulla Sampdoria. I rossoneri vincono 1-0 il lunch match di San Siro e volano in testa alla classifica scavalcando l’Inter, che ha però una gara in meno. Il primo tempo della partita è privo di grosse occasioni ed è molto spezzettato per via di tanti infortuni. Il gol che apre le marcature arriva però proprio al minuto 8 della prima frazione. Maignan con un lancio lungo perfetto pesca Leao che brucia Bereszynski e fredda Falcone una volta entrato in area.

Il portiere blucerchiato, super su Messias nel finale della prima frazione, è invece grande protagonista nella ripresa, rispondendo presente in più occasioni in particolare su Giroud (due volte) e Rebic. La Sampdoria crea poco, ma grazie al suo portiere continua a restare in partita. Vittoria meritata per la squadra di Pioli, che si porta quindi in vetta alla classifica.

Milan-Sampdoria 1-0

Marcatori: Leao 8′

CLASSIFICA Serie A: Milan 55 punti, Inter* 54, Napoli 53, Juventus* 45, Atalanta** 43, Lazio 42, Roma* 39, Fiorentina** 36, Hellas Verona* 33, Torino* 32, Empoli* 30, Sassuolo* 29, Bologna* 28, Udinese** 27, Spezia* 26, Sampdoria 23, Venezia* 21, Cagliari* 20, Genoa* 14, Salernitana** 11.

*Una partita in meno

**Due partite in meno