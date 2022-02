Salta il big match con l’Inter: esulta Simone Inzaghi

Assenza pesante in vista della prossima sfida contro l’Inter, una buona notizia per Simone Inzaghi che può sorridere

Risultato importante ieri per l’Inter, che a Napoli ha strappato un pari preziosissimo in ottica scudetto. Il Milan ha piazzato il sorpasso in vetta, ma i nerazzurri hanno sempre una gara in meno e possono riportarsi virtualmente davanti. Intanto, Simone Inzaghi prepara le prossime sfide, altrettanto fondamentali.

Quella con il Liverpool in Champions League, ma non solo. In campionato, sarà poi la volta della gara col Sassuolo, dove occorrerà ritrovare la vittoria che manca da prima della pausa. Dalla gara dei neroverdi contro la Roma, arriva una buona notizia per l’ambiente interista. Dionisi dovrà infatti rinunciare al difensore Ferrari, che, diffidato, è stato ammonito. Nel corso del primo tempo, ammonito anche il giallorosso Mancini, che era altrettanto diffidato e dunque salterà Roma-Verona.