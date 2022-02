DIRETTA Serie A, Verona-Udinese | Formazioni ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Bentegodi’ tra il Verona di Tudor e l’Udinese di Cioffi in tempo reale

Il Verona e l’Udinese si affrontano in una gara valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A, sesto turno del girone di ritorno.

I gialloblu di Tudor vogliono rialzare subito la testa dopo il ko contro la Juventus per provare a restare agganciati al treno delle coppe europee, mentre i bianconeri di Cioffi vogliono dare seguito alla vittoria contro il Torino per allontanarsi definitivamente dalla zona retrocessione. All’andata finì in parità 1-1. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Bentegodi’ in tempo reale.

Formazioni ufficiali Verona-Udinese

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Gunter, Ceccherini; Depaoli, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Marì, Zeegelaar; Molina, Jajalo, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Success. All. Cioffi

CLASSIFICA Serie A: Milan 55, Inter* 54, Napoli 53, Juventus* 45, Atalanta** 43, Lazio 42, Roma* 39, Fiorentina** 36, Hellas Verona* 33, Torino* 32, Empoli* 30, Sassuolo* 29, Bologna* 28, Udinese** 27, Spezia* 26, Sampdoria 23, Venezia* 21, Cagliari* 20, Genoa* 14, Salernitana** 11.

*Una partita in meno

**Due partite in meno