DIRETTA Serie A, Genoa-Salernitana | Le formazioni ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Ferraris’ tra il Genoa di Blessin e la Salernitana di Colantuono in tempo reale

Il Genoa ospita la Salernitana in uno scontro diretto in chiave salvezza valido per la 25esima giornata del campionato di Serie A, sesto turno del girone di ritorno.

Reduci dai buoni pareggi contro Udinese e Roma, i rossoblu penultimi in classifica cercano la prima vittoria della gestione Blessin per provare la rimonta ed evitare la retrocessione. Situazione ancora più complicata quella degli amaranto di Colantuono, ultimi, che dopo la beffa con lo Spezia sono costretti a vincere. All’andata i campani si imposero 1-0. Calciomercato.it vi offre il match di ‘Marassi’ in tempo reale.

Formazioni ufficiali Genoa-Salernitana

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Vanheusden, Vasquez, Maksimovic; Sturaro, Badelj; Ekuban, Portanova, Yeboah; Destro. All. Blessin

SALERNITANA (4-3-2-1): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; Ederson, Radovanovic, Coulibaly; Verdi, Bonazzoli, Djuric. All. Colantuono

CLASSIFICA: Milan 55, Inter* 54, Napoli 53, Juventus* 45, Atalanta** 43, Lazio 42, Roma* 39, Fiorentina** 36, Hellas Verona* 33, Torino* 32, Empoli* 30, Sassuolo* 29, Bologna* 28, Udinese** 27, Spezia* 26, Sampdoria 23, Venezia* 21, Cagliari* 20, Genoa* 14, Salernitana** 11. *Una partita in meno **Due partite in meno