Diretta Milan-Sampdoria | Formazioni ufficiali e cronaca live

Milan-Sampdoria, lunch match della sesta giornata di ritorno di Serie A

Protagonista di una settimana da sogno grazie alla vittoria in rimonta nel derby e al perentorio 4-0 in Coppa Italia contro la Lazio, il Milan scende in campo alle 12.30 per la sesta giornata di ritorno di Serie A. In virtù dell’1-1 tra Napoli e Inter, i rossoneri hanno un importantissimo jackpot a disposizione nella corsa Scudetto, ma sono obbligati a battere la Sampdoria per non sprecare tutto.

In caso di successo, la squadra allenata da Stefano Pioli opererebbe un doppio sorpasso, guadagnando la vetta della classifica con due punti di vantaggio su Spalletti e uno su Inzaghi, che deve recuperare la partita contro il Bologna. Una missione da portare a casa ad ogni costo, nonostante l’assenza di Theo Hernandez, fresco di rinnovo contrattuale, ma squalificato dal giudice sportivo dopo l’espulsione nel derby. Di fronte ci sarà tuttavia un ex in cerca di rivincite come Marco Giampaolo. Cacciato dai rossoneri dopo sette partite nell’ottobre del 2019, il tecnico di Bellnzona è tornato alla Samp tre anni dopo la prima separazione.

Reduce dalla splendida vittoria per 4-0 sul Sassuolo, la squadra blucerchiata spera in un'impresa in trasferta che manca dal derby del 10 dicembre. Ingaggiato per sostituire l'infortunato Gabbiadini, Sebastian Giovinco non è entrato nella lista dei convocati, al pari degli altri infortunati Askidsen, Damsgaard e Yoshida. Profumo di derby per Stefano Sensi, che ha bagnato il suo esordio con un gol e una prestazione da incorniciare.

Formazioni ufficiali Milan-Sampdoria

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Calabria; Tonali, Bennacer; Messias, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

SAMPDORIA (4-4-1-1): Falcone; Bereszynski, Colley, Magnani, Murru; Conti, Rincon, Thorsby, Candreva; Sensi; Caputo. All. Giampaolo

