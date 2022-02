Calciomercato Milan, rottura totale | Assalto a Leao

Il Milan tiene d’occhio il calciomercato in entrata a caccia di possibili innesti di livello. Occhio, però, anche alle uscite: Leao nel mirino delle big

Il Milan è sempre più in fase di decollo in stagione e non ha alcuna intenzione di fermarsi. I rossoneri hanno preso grande forza e consapevolezze dopo la vittoria contro l’Inter nel derby, marchiata Olivier Giroud.

Non è stata l’unica affermazione super per il Diavolo, capace di disfarsi della Lazio in Coppa Italia con un netto 4-0. Inevitabile che in una stagione comunque molto positiva, in molti mettano nel mirino i migliori talenti rossoneri, in vetrina anche in Europa, almeno per la fase a gironi, nelle scorse settimane. Un nome che ha rubato l’occhio e la scena a molti è sicuramente Rafael Leao. L’attaccante ex Lille ha mostrato una crescita non indifferente, confermando anche le qualità superlative che a tratti aveva messo in luce nelle stagioni precedenti. Il portoghese dribbla e sprinta come pochi, ma è anche incisivo in zona gol, pur partendo spesso dall’esterno. Poi è duttile e ha gran classe. Insomma, un profilo raro sul calciomercato e su cui l’Atletico Madrid sembra aver messo gli occhi.

Calciomercato Milan, assalto a Leao dall’Atletico Madrid

E ora ci spostiamo in Spagna, alla corte di Diego Simeone. Lì troviamo Joao Felix, a proposito di portoghesi. Il gioiello ex Benfica, pur essendo arrivato a suon di milioni e aspettative, fino a oggi non ha soddisfatto. Le voci di addio al termine della stagione diventano sempre più solide e potrebbero riguardare anche le italiane. Secondo quanto riporta ‘fichajes.net’, è già tempo di sostituti e tra questi ci sarebbe assolutamente anche Leao. Il calciatore piace molto a Simeone e si adatterebbe perfettamente al suo gioco. Non sarà facile, però, strapparlo al Milan che vuole blindarlo con il rinnovo di contratto fino al 2026. La sua valutazione, inoltre, proprio a fronte dell’ottima stagione, è molto alta. Insomma, intanto da registrare l’interesse spagnolo, ma il Pioli vuole continuare a godersi Leao e la società è pronta ad accontentarlo, visto che nei prossimi giorni potrebbero arrivare novità importanti sul prolungamento.