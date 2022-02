Calciomercato Juventus, va via a zero | Si accende la sfida con il Napoli

La Juventus ci ha abituato a essere attenta al calciomercato che riguarda i parametri zero. Un nome di primo livello accende la sfida con il Napoli

La Juventus e il calciomercato, il sorriso delle ultime settimane è rappresentato dalla storia che cambia in base ai colpi portati a termine.

Si pensi a Dusan Vlahovic. Pagato bene e molto alla Fiorentina, è vero, e dopo il mancato rinnovo di contratto e il trasferimento a gennaio proprio alla Juventus – per scelta del bomber – ha risollevato la Vecchia Signora, trascinandola nelle ultime vittorie. Questione di chimica, di necessità e di contratti, il calciomercato. E su quest’ultimi ci soffermiamo, perché siamo già entrati nei mesi del lascia o raddoppia, del firma o vai via a zero. Superati i confini dell’Italia, oggi sbarchiamo in Francia, in quel di Lione. Lì dove Jason Denayer le sue qualità le ha messe ben in mostra. Il presidente Aulas sul suo rinnovo di contratto ha dichiarato: “Vorremmo continuare con Jason. Gli abbiamo fatto un’offerta, ora decide lui”. In realtà, sottolinea ‘Nieuwsblad’, parole che sanno di strategia, dato che la proposta è arriva tardiva per il calciatore e ora bisogna verificare la sua volontà.

Calciomercato Juventus e Napoli, colpaccio a zero in difesa

Con il contratto in scadenza tra pochi mesi, Denayer rappresenta un colpo decisamente interessante per il calcio italiano. Parliamo di un difensore dotato di intelligenza tattica, tempismo ed esplosività muscolare, oltre che molto duttile. Come in molti casi, la concorrenza è folta per il nazionale belga. Tra le principali squadre in fila per il ragazzo, ci sono Barcellona, Newcastle, Juventus e Napoli. Senza dimenticare le prime due citate, una sfida tutta italiana potrebbe accendersi per Denayer. Un nome che farebbe comodo ad Allegri e Spalletti per ampliare le loro retroguardie, assecondando così le ambizioni del calciatore.