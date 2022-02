Ancelotti mette la freccia, Inter e Juventus ne perdono due

Real Madrid all’assalto: Inter e Juventus rischiano di vedere sfumare gli obiettivi a causa della concorrenza del club di Carlo Ancelotti

Rivoluzione in mediana. Da diversi anni il Real Madrid sta lavorando per assicurarsi i migliori giovani prospetti del panorama mondiale per costruire un nuovo ciclo vincente. Ne sono un esempio i baby brasiliani Vinicius e Rodrygo, ma il club spagnolo ragiona anche su nuovi profili, in particolare per ricostruire la mediana e cercare i giusti ricambi generazionali di Modric, Kroos e Casemiro.

Per questo motivo il Real Madrid sta osservando con grande interesse la situazione legata a tre centrocampisti, come riferisce ‘fichajes.net’. La società iberica sta pensando infatti ad almeno un colpo se non ad un triplo affare in estate proprio per regalare ad Ancelotti nuovi rinforzi in mediana. E di questi rinforzi, due in particolare sono nel mirino della Juventus.

Juventus, ostacolo Ancelotti per Tielemans e Milinkovic-Savic

Uno è Youri Tielemans, centrocampista belga del Leicester, che ha il contratto in scadenza nel 2023 e che piace tantissimo ai bianconeri. Il prezzo del cartellino è certamente elevato, ma il Leicester non si può permettere di tirare troppo la corda proprio per via di non perdere il giocatore a zero. L’ostacolo Real Madrid potrebbe però essere difficile da arginare per i bianconeri. Il calciatore nel frattempo ha già fatto capire di essere disposto a lasciare le ‘Foxes’ per tentare l’avventura in un club più blasonato.

Oltre a Tielemans, anche il tedesco Neuhaus piace alla società spagnola, che come terzo nome valuta Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista della Lazio piace da sempre ad Inter e Juventus, ma trattare con Lotito non è certamente facile. La sua valutazione resta elevatissima e la sensazione è che possano servire almeno 70 milioni per poterlo strappare ai biancocelesti. Bianconeri e nerazzurri sono però avvisati: il Real appare intenzionato a fare sul serio e punta almeno ad un grande nome per la propria mediana.