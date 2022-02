Serie A, Lazio-Bologna 3-0: Zaccagni show e Sarri riprende la marcia

La Lazio rialza la testa e schiaccia il Bologna con un’ottima partita e un grande Zaccagni: i biancocelesti vincono e convincono

La Lazio si riaza subito dopo la scoppola in Coppa Italia col Milan. Il 4-0 di San Siro aveva minato le certezze della squadra di Sarri che venica da un periodo molto positivo di grande crescita di risultati e non solo. O almeno sembrava aver minato, dal momento che quella di oggi è stata forse la prestazione più ‘sarriana’ dell’anno. All’Olimpico Bologna schiantato 3-0 senza grandi patemi.

I biancocelesti da subito fanno valere la qualità e il palleggio, circolazione a terra veloce e precisa con più di qualche occasione, sfruttando anche gli errori avversari. Il Bologna di Mihajlovic si fa vedere invece pochissimo, anche se a sbloccare la partita è un rigore decisamente dubbio per un contatto tra Soumaoro e Zaccagni. Sul dischetto il solito Ciro Immobile, che segna e arriva a 142 gol in Serie A con la Lazio, -1 da Piola. All’intervallo è 1-0, nella ripresa un sussulto iniziale dei rossoblù con qualche cambio, ma poi è praticamente un monologo dei padroni di casa. La spallata decisiva al match la dà Mattia Zaccagni, con una doppietta di grande qualità. Al 53′ il 2-0 con un buon inserimento, poi il tris dieci minuti più tardi a capitalizzare un’azione bellissima in velocità che coinvolge Pedro, Immobile e Lazzari.

Lazio-Bologna, Zaccagni trascina Sarri: suggestione quarto posto

La Lazio si rialza subito e balza a quota 42 punti in classifica, a pochi giorni dalla sfida col Porto in Europa League. Biancocelesti a -3 dal quarto posto della Juventus, ma con una partita in più, e a -1 dall’Atalanta che però di partite in meno ne ha due. Il Bologna resta a 28, a distanza di sicurezza comunque dalla zona rossa. Preoccupazione Lazio per l’infortunio di Lazzari, che è uscito dal campo per un problema muscolare che ha fatto chiudere la squadra di Sarri in 10, con i cambi appena finiti. Con l’Udinese mancheranno Leiva e Luis Alberto, ammoniti oggi e quindi squalificati.

CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 53, Milan 52, Napoli 52, Juventus 45, Atalanta* 43, Lazio 42, Roma 39, Fiorentina* 36, Verona 33, Torino* 32, Empoli 29, Sassuolo 29, Bologna 28, Udinese* 27, Spezia 26, Sampdoria 23, Cagliari 20, Venezia* 18, Genoa 14, Salernitana* 11.

* una partita in meno

**una partita in più