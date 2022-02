Napoli-Inter, le probabili formazioni: scelte fatte per Spalletti e Inzaghi

Napoli-Inter in campo al ‘Maradona’ alle ore 18: Spalletti e Inzaghi hanno sciolto gli ultimi dubbi di formazione, gli schieramenti

Napoli e Inter, giù la maschera. Al ‘Maradona’, questa sera alle 18, in campo una sfida determinante per la corsa scudetto. Gli azzurri, dopo quattro vittorie di fila, sognano il clamoroso sorpasso alla capolista per sognare e volare sempre più in alto. I campioni d’Italia devono rispondere dopo la sconfitta nel derby con il Milan e lanciare un segnale a tutta la concorrenza.

Sfida che sia Spalletti che Inzaghi giocheranno con il meglio delle armi a loro disposizione o quasi. Il tecnico partenopeo ritrova Koulibaly e Anguissa dopo la Coppa d’Africa. Il difensore riprenderà posto in retroguardia al posto di Juan Jesus e ricomporrà la coppia con Rrahmani, il camerunense partirà invece dalla panchina: prevale lo stato di grazia di Lobotka. Davanti, Osimhen assistito dai soliti tre trequartisti. In casa Inter, Dimarco terzo di difesa in luogo di Bastoni accanto a de Vrij e Skriniar, mentre in avanti Lautaro Martinez vince il ballottaggio con Sanchez e affiancherà Dzeko.

Napoli-Inter, le probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All.: Spalletti

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All: S. Inzaghi