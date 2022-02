Il Mondiale per club 2022 è andato al Chelsea dopo una finale molto combattuta col Palmeiras: decisivo Havertz nei supplementari

Il Chelsea si è portato a casa il primo trofeo stagionale. Ai ‘Blues’, infatti, è andata la coppa del Mondiale per Club 2022. La squadra guidata da Thomas Tuchel ha superato in finale l’ostacolo Palmeiras, aggiudicandosi il premio. L’incontro però, al contrario della aspettative iniziali, è stato tutt’altro che in discesa per la formazione inglese.

Sfida parecchio equilibrio, non a caso la prima frazione di gioco è terminato a reti bianche. Nel secondo tempo i ritmi in campo si accendono, dapprima con la rete di Romelu Lukaku che sblocca il risultato. Passano appena dieci minuti (64esimo) e il Palmeiras agguanta il pareggio su rigore con Veiga.

Mondiale per Club, Chelsea campione: decisivo Havertz su rigore

Non bastano i 90 minuti, la gara si protrae fino ai tempi supplementari. Verso la fine del secondo quarto d’ora di gioco viene concesso dal direttore di gara – tramite l’ausilio del Var – un penalty al Chelsea per fallo di mano in area. Sul dischetto, al 117esimo, si presenta Kai Havertz, che freddissimo lo trasforma indirizzando la sfera nell’angolino in basso a sinistra. Nei minuti di recupero, infine, espulso Luan Garcia, l’autore dell’infrazione che ha condotto poi al nuovo vantaggio – stavolta decisivo – del Chelsea. Trionfano dunque i ‘Blues’, ma non senza soffrire.

Chelsea-Palmeiras 2-1: 55′ Lukaku (C), 64′ rig. Veiga (P), 117′ rig. Havertz (C)