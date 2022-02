Ronaldo e lo United da incubo | La ‘rivincita’ dei tifosi della Juventus

Il Manchester United continua a non vincere e Cristiano Ronaldo è ancora a secco di gol nel 2022: la reazione social dei tifosi della Juventus

Prosegue il momento di crisi del Manchester United. Dopo l’eliminazione dalla FA Cup per mano del Middlesbrough e il pareggio con il Burnley, i ‘Red Devils’ non battono nemmeno il Southampton.

È infatti terminato 1-1 il match di ‘Old Trafford’, con Cristiano Ronaldo ancora protagonista in negativo. L’ex attaccante della Juventus, ancora a secco, è a zero reti realizzate nel 2022 e contro i ‘Saints’ ha anche sciupato ottime occasioni. CR7 è finito nel mirino dei tifosi dello United, insieme ad altri big come Pogba e Maguire, mentre i tifosi della Juve si godono la ‘rivincita’ sul portoghese soprattutto dopo l’arrivo in bianconero di Dusan Vlahovic.

Manchester United, 2022 da incubo anche per Ronaldo | E i tifosi della Juve…

Ecco alcuni dei tweet più significativi da parte di tifosi bianconeri raccolti da Calciomercato.it.

e quindi anche oggi,

cristiano ronaldo ha eguagliato i gol nel 2022 di daniele rugani? — Vusan Dlahovic (@gabryhz) February 12, 2022

Possiamo dire che #Ronaldo ha totalmente toppato la scelta #ManUnited — Daniele (@Stroozman) February 12, 2022

Top match,e Ronaldo ancora a secco. #MUNSOU — Ti intendi di ippica? (@PaladinoPaolo) February 12, 2022