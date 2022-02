Piotr Zielinski e Stefan de Vrij hanno parlato nel prepartita della sfida scudetto tra Napoli e Inter al Maradona

Napoli-Inter è la supersfida della sesta giornata di ritorno di questo campionato che ci sta regalando l’ennesimo capitolo potenzialmente decisivo. Divisi da un solo punto in classifica, Inzaghi e Spalletti si scontrano in un match prima di tutto suggestivo e di grande impatto emotivo. Per i nerazzurri è un’occasione importantissima per staccare gli azzurri e salire a +4 con una partita ancora da recuperare. Per i partenopei può essere l’ultima occasione per mettersi praticamente alla pari dell’Inter nella lotta scudetto.

Prima del big match del Maradona hanno parlato tre protagonisti come Piotr Zielinski e Stefan de Vrij che oggi sostituirà in panchina lo squalificato Inzaghi. “Cosa mi porto dalla partita dell’andata? A me interessa la squadra, abbiamo perso ma dimostrando di essere all’altezza. Abbiamo sbagliato 2-3 occasioni clamorose e non abbiamo fatto punti pur con una buona partita. Stasera cercheremo di migliorare il risultato”, le parole del centrocampista polacco a ‘Dazn’. Una delle chiavi sarà probabilmente il suo lavoro su Brozovic come all’andata: “Se lo replicherò? Vedrete, ce lo dirà la partita. Io cercherò di fare il massimo per aiutare la squadra”.

Tocca poi a de Vrij: “Come si fa gol al Napoli che è la miglior difesa del campionato? Si può sempre fare gol, all’andata gliene abbiamo fatti tre. Si può fare, sarà una partita intensa con due squadre forti che cercheranno di segnare. Sarà una bella partita”. Poi sul suo campionato: “Sì sono soddisfatto, penso che c’è sempre da migliorare. Osimhen è fortissimo, sarà tosta, la squadra dovrà stare attenta e lavorare bene”.