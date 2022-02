DIRETTA Serie A, Torino-Venezia | Segui la cronaca LIVE

Si chiude il sabato della venticinquesima giornata del campionato di Serie A con la sfida tra il Torino e il Venezia

L’ultima sfida in programma per il sabato, valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A, vede di fronte il Torino e il Venezia.

I padroni di casa, guidati in panchina da Ivan Juric, sono reduci dalla sconfitta, patita nel finale, contro l’Udinese di Cioffi nel turno precedente e veleggiano al decimo posto in classifica con 32 punti. Gli avversari, i lagunari di Paolo Zanetti, vivono una situazione complicata, sono in piena lotta per non retrocedere, occupando il terzultimo posto in classifica, e la vittoria manca dallo scorso 21 novembre (1-0 sul campo del Bologna). Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico Grande Torino’ del capoluogo piemontese.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-VENEZIA

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Ricci, Pobega, Vojvoda; Preat, Brekalo; Sanabria. All. Juric

VENEZIA (4-3-3): Lezzerini; Svoboda, Caldara, Modolo, Haps; Cuisance, Ampadu, Busio; Aramu, Henry, Nani. All. Zanetti

CLASSIFICA SERIE A: