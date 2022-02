Diretta Lazio-Bologna | Formazioni ufficiali e cronaca live

La venticinquesima giornata di Serie A si apre con Lazio-Bologna, gara che Calciomercato.it seguirà in tempo reale

Dopo la batosta in Coppa Italia contro il Milan, la Lazio torna in campo all’Olimpico nella prima partita della venticinquesima giornata di Serie A. La squadra allenata da Maurizio Sarri ospita il Bologna di Sinisa Mihajlovic.

La debacle in casa rossonera è stata una delle tante goleada subite dai biancocelesti in questa stagione. Una di queste è arrivata proprio nella gara d’andata, quando i felsinei si imposero per 3-0 spegnendo gli entusiasmi post derby della squadra capitolina. La voglia di rivalsa, associata alla necessità di fare punti nella corsa all’Europa, rappresenterà sicuramente una motivazione in più per i padroni di casa. In caso di vittoria, infatti, la Lazio si porterebbe ad un solo punto dall’Atalanta, impegnata domani sera nello scontro diretto per la Champions contro la Juventus. Anche per questo, Sarri spera di ritrovare la solidità difensiva e la fluidità di gioco che ha caratterizzato le ultime uscite in campionato (6 gol fatti e 0 subiti in tre partite).

I rossoblu, dal canto loro, con il pareggio contro l’Empoli hanno interrotto una serie di tre sconfitte consecutive, ma nelle ultime otto gare hanno collezionato ben sei disfatte. Un ruolino di marcia che, in caso di sconfitta propria e di vittoria di Udinese e Spezia, farebbe scivolare la squadra al quindicesimo posto in classifica. Calciomercato.it seguirà la sfida dello Stadio Olimpico in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Lazio-Bologna

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Svanberg, Schouten, Soriano, Dijks; Orsolini, Arnautovic. All.: Mihajlovic

CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 53, Milan 52, Napoli 52, Juventus 45, Atalanta* 43, Lazio 39, Roma 39, Fiorentina* 36, Verona 33, Torino* 32, Empoli 29, Sassuolo 29, Bologna* 28, Udinese* 27, Spezia 26, Sampdoria 23, Cagliari 20, Venezia* 18, Genoa 14, Salernitana* 11.

*una partita in meno