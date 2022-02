Rivelazione Conte: “So che mi hanno cercato” | Il retroscena

Antonio Conte rivela l’interesse di un club inglese sul suo conto e aggiunge: “C’è stato un momento in cui mi volevano lì”

Il Tottenham con Antonio Conte ha cambiato marcia. Il tecnico salentino è riuscito subito a far vedere la sua mano nel gioco degli Spurs, mantenendo a lungo l’imbattibilità (6 vittorie e 3 pareggi nelle prime 9 partite di campionato con l’ex Inter in panchina) prima del doppio ko consecutivo contro Chelsea e Southampton.

Ora il club londinese è atteso dal riscatto contro il Wolverhampton, match che potrebbe riavvicinare nuovamente la zona Champions che è al momento lontana quattro punti ma con tre partite in meno. Proprio alla vigilia di una partita importante per Kane e compagni, Antonio Conte ha risposto anche alle domande di mercato, tra presente e futuro. L’ex commissario tecnico della Nazionale non si è risparmiato quando gli è stato fatto il nome del Manchester United.

I ‘Red Devils’ vivono un momento particolarmente complicato e sono alla ricerca di un nuovo manager per la prossima stagione quando Rangnick lascerà la panchina per ricoprire il ruolo di consulente. Proprio lo United ha a lungo corteggiato Conte che però dribbla in maniera abile le domande su questo aspetto con un passo molto più indietro nel passato.

Calciomercato, Conte: “Lo United mi voleva da calciatore”

Antonio Conte torna, infatti, all’epoca di quando giocava ancora a calcio e rivela un interessamento concreto del Manchester United. Il tecnico del Tottenham racconta: “Mi sarebbe piaciuto giocare in Premier League. Ho provato a raggiungere questa esperienza”.

L’ex Inter continua: “Sono contento che Ferguson mi abbia nominato perché significa che gli piace il mio modo di fare calcio. Candidato per lo United? So che c’è stato in passato un momento in cui il Manchester United mi voleva lì a giocare con loro. O per lo meno il mio agente agente mi ha detto così, poi non so se è una bugia o la verità”. Un’avventura sfiorata anche da allenatore in tempi più recente e anche in questo caso non si è concretizzata. Chissà che in futuro questo ‘matrimonio’ non si possa celebrare con qualche anno di attesa.