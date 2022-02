Milan, non solo Theo Hernandez | Mossa d’anticipo per il futuro

Il Milan blinda Theo Hernandez e lancia un segnale importante, ora gli altri rinnovi ma non soltanto: ‘colpo’ per il futuro

Il weekend del Milan si è aperto con una buona notizia. Tutto fatto per il rinnovo di Theo Hernandez, che si legherà ai rossoneri fino al 2026 per un ingaggio da 4 milioni di euro a stagione.

Ora, la parola al campo, per trasformare le sensazioni positive in altri risultati utili. I rossoneri attendono a San Siro la Sampdoria, per una gara che, in caso di un risultato gradito al ‘Maradona’ in Napoli-Inter, potrebbe anche significare vetta della classifica. Intanto, però, la società continua a lavorare alacremente per blindare i suoi pezzi migliori. Alla CMIT TV, il giornalista Carlos Passerini ha spiegato che è molto vicino anche il rinnovo di Leao. Sulla stessa falsariga, i rossoneri vogliono procedere anche con Ismael Bennacer. Ma non si tratta degli unici obiettivi a breve e medio termine.

Calciomercato Milan, dopo Theo gli altri rinnovi e lo ‘scatto’ per Brahim Diaz

Il Milan vuole proseguire a lungo anche con Brahim Diaz. Lo spagnolo aveva iniziato la stagione al massimo, poi il Covid lo ha condizionato a lungo. Nel derby, finalmente, i rossoneri hanno rivisto la sua versione più scintillante, un ingresso in campo che ha spaccato in due l’Inter e ha contribuito fattivamente alla rimonta. La ‘Gazzetta dello Sport’ scrive che i rossoneri non vogliono aspettare il 2023 per discutere del riscatto del giocatore con il Real Madrid e provare a trovare un’intesa prima. Possibile che con gli spagnoli se ne parli alla fine della stagione, di certo Pioli e la società vorrebbero assolutamente trattenere anche lui.