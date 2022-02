Calciomercato, la Juventus è lontana: tripla destinazione

Occhi sempre puntati sui rinforzi a centrocampo per la Juventus che dopo Zakaria in estate potrebbe muovere altre pedine. Si fa complicato un big della Premier

La Juventus si è rinforzata parecchio in questa sessione invernale di calciomercato, puntellando anche il centrocampo con l’ingresso di Denis Zakaria. Il mediano svizzero è però solo il primo tassello verso il rinnovamento del reparto che continuerà la prossima estate con altri innesti per Massimiliano Allegri, che intanto punta a portare dritti i suoi in Champions League.

Si tratta di un passaggio fondamentale per impostare col piede giusto gli obiettivi della prossima annata. Particolare attenzione tra entrate ed uscite ci sarà quindi sulla mediana, dove servirà un calciatore di qualità che sappia fare da raccordo ed impostare anche la manovra. Qualità e caratteristiche che portano anche al suggestivo profilo di Youri Tielemans, classe 1997 nazionale belga del Leicester.

Calciomercato Juventus, tre big si giocano le chance per Tielemans: la situazione

Il futuro di Tielemans potrebbe infatti cambiare la prossima estate. Il ‘Guardian’ aveva evidenziato come il calciatore non dovrebbe rinnovare il suo contratto con il Leicester in scadenza a giugno 2023. La proposta delle Foxes è stata rispedita al mittente e dunque per giugno il belga finirà sul mercato per non rischiare di perderlo a costo zero.

Accostato in passato anche alla Juventus, il centrocampista del Belgio ha però tante altre pretendenti che sarebbero eventualmente più avanti nella corsa ai suoi servigi. Lo stesso Brendan Rodgers in conferenza stampa ha ammesso: “Youri è felice qui e sta bene, ma capisco che le carriere dei calciatori siano brevi, anche se ha un’età in cui devi considerare tutte le opzioni. Mi piacerebbe che restasse al Leicester, ma capisco che l’ambizione e la sfida in altri club più riconosciuti attirino più attenzione”. Secondo quanto evidenziato da ‘Fichajes.net’ ci sarebbero tre club in posizione più avanzata per il suo ingaggio: Manchester United, Arsenal e Real Madrid.

I ‘Red Devils’ punterebbero su di lui se dovessero fallire i tentativi per Rice, mentre per i ‘Gunners’ rappresenterebbe una priorità, insieme ad un nuovo attaccante, nel processo di rinnovamento. Il Real infine ha da potenziare il reparto giovani a centrocampo vista l’età di veterani come Kroos e Modric.