Calciomercato, Lukaku infelice: sogno Inter ma occhio ai bianconeri

Non se la passa benissimo Romelu Lukaku che la scorsa estate lasciò l’Inter dopo due splendide annate ed uno scudetto vinto, per andare a tentare una nuova avventura al Chelsea. Una sorta di rivincita per il bomber belga arrivato come fiore all’occhiello della campagna acquisti estiva, ma ben lontano dal rendimento monstre messo in scena con la casacca nerazzurra.

Il numero 9 di Tuchel infatti ha incontrato non poche difficoltà a calarsi nuovamente nella realtà britannica, in un campionato estremamente complesso e che per ora lo ha visto andare in gol appena 5 volte: 9 invece le reti totali considerando anche le coppe. Un bottino magro per Lukaku che in più lungo il percorso ha incontrato anche problemi fisici ed extra campo.

Calciomercato, Lukaku a caccia di squadra: dall’Inter al Tottenham, le cinque opzioni

Alcune dichiarazioni dei mesi scorsi di Lukaku fecero storcere il naso a Tuchel e all’ambiente Chelsea, mentre recentemente su Snapchat ha scritto un enigmatico “Se devi forzarlo, probabilmente non si adatta“. Frase sibillina e che sembra far presagire ad ulteriori malumori. Il belga apparentemente infelice, ora potrebbe cercare una partenza dal Chelsea in estate e il ‘Daily Express Sport’ esamina le cinque possibili destinazioni.

La prima idea porta chiaramente ad un complicatissimo ritorno in casa Inter, dove ha reso al massimo e che Lukaku sognerebbe di riabbracciare. Dal canto suo, come evidenzia la fonte britannica, anche la compagine nerazzurra potrebbe gradire un ritorno. Ancora più complessa l’ipotesi Tottenham di Conte, col quale il calciatore ha un grande legame. I londinesi però sono rivali diretti e il Chelsea gradirebbe recuperare quasi tutta la cifra spesa in estate. Terza strada è quella del Borussia Dortmund, in un eventuale quanto improbabile scambio con Haaland. Chiudono il quadro il Newcastle, che ha una grandissima forza finanziaria e voglia di potenziare l’attacco, e il PSG che dovrà sostituire il partente Kylian Mbappe, in direzione Real Madrid.