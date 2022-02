Serie A, UFFICIALE: ecco anticipi e postici | La data di Napoli-Milan

La Serie A è entrata in una fase caldissima della stagione: la Lega ha reso noti anticipi e posticipi di altre due giornate dense di scontri diretti

Da qui alla fine del campionato mancano quattordici giornate, che sono tante sì ma per certi versi non tantissime. Per questo ogni scontro diretto e ogni partita acquista una valenza molto alta, sia che si tratti di un big match che un testa-coda. In questa stagione non c’è niente di scontato, le distanze si sono accorciate soprattutto in vetta, ma all’appello mancano ancora delle gare da recuperare per Inter e Atalanta.

E anche per questo le prossime giornate di campionato saranno fondamentali, anche per l’obiettivo Champions ed Europa League. Non a caso il sesto turno di ritorno offre partite come Atalanta-Juventus e ovviamente Napoli-Inter. Poi ci sarà il derby di Torino e in seguito altri scontri diretti potenzialmente decisivi. Che ora hanno anche una collocazione temporale. In questi minuti infatti la Lega Serie A ha reso noti date e orari di anticipi e posticipi dell’ottava e la nona giornata del girone di ritorno. Nell’ottava la partita più interessante è Lazio-Napoli, che si giocherà domenica 27 febbraio alle 20.45. Milan e Inter giocheranno addirittura di venerdì (i rossoneri alle 18.45 in casa con l’Udinese, i nerazzurri alle 21 a Marassi col Genoa) mentre la Juventus con l’Empoli sabato 28 alle 18.

Serie A, anticipi e posticipi 8 e 9 giornata

Nella nona di ritorno, invece, tutti gli occhi puntati su un altro scontro scudetto come Napoli-Milan, fissato per domenica 6 marzo alle 20.45. L’altro big match è invece Roma-Atalanta, in campo sabato 5 alle 18. Anche in questo caso si comincerà però di venerdì, con Inter-Salernitana alle 20.45 mentre la Juventus in casa con lo Spezia sarà impegnata domenica alle 18. Una serie di partite che si innesta proprio nelle coppe europee: Villarreal-Juventus il 22 febbraio, Liverpool-Inter l’8 marzo mentre il 24 febbraio Atalanta, Lazio e Napoli saranno impegnate in Europa League. Il 10 marzo invece al via gli ottavi di Europa League, nella speranza che siano presenti tutte le italiane, e di Conference League dove ci sarà la Roma.