Atmosfera bollente al Psg: da Leonardo a Pochettino, tifosi in protesta

Il primo posto nella Ligue 1 non basta al Psg: tifosi in protesta al Parco dei Principi durante la gara con il Rennes

Non è all’insegna della tranquillità l’avvicinamento del Paris Saint-Germain alla doppia sfida di Champions League contro il Real Madrid.

Un ottavo di finale dal quale potrebbe dipendere il futuro di Mauricio Pochettino e della panchina del Psg con Zidane alla finestra. Proprio l’allenatore argentino è stato uno dei bersaglia della contestazione dei tifosi in occasione della gara contro il Rennes di questa sera. Durante la lettura della informazioni, infatti, quando lo speaker ha pronunciato il nome dell’allenatore dagli spalti sono partiti i fischi.

Non è andata meglio a Leonardo e alla dirigenza della società di Parigi. In questo caso la contestazione è arrivato dal Collectif Ultras Paris con uno striscione che non lasciava spazio ad equivoci con una scritta eloquente contenente insulti esposta sugli spalti.

Psg, contro il Real Madrid Pochettino si gioca la panchina

Una duplice contestazione, per cause diverse, che arriva a quattro giorni dall’andata degli ottavi di finale di Champions League. Contro il Real Madrid per Pochettino sarà un incrocio determinante per il futuro. In Francia si sussurra anche di un possibile allontanamento immediato in caso di eliminazione dalla competizione europea, questo nonostante il primo posto in classifica in Ligue 1.

Con gli arrivi di Donnarumma, Sergio Ramos, Wijnaldum e soprattutto Messi, Al Khelaifi ha provato il tutto per tutto per arrivare in fondo alla Champions e un fallimento sarà difficilmente digerito. In caso di addio, il nome principale per la sostituzione è quello di Zinedine Zidane con lo stesso Pochettino che potrebbe accasarsi subito al Manchester United. Ma sono discorsi futuri: prima c’è la contestazione di questa sera, quindi la sfida con il Real Madrid.