Ronaldo sotto accusa, arriva la stoccata di Rangnick

Momento non particolarmente felice per Cristiano Ronaldo che deve incassare anche la stoccata da parte di Rangnick

Cristiano Ronaldo non vive un momento felice al Manchester United. Il portoghese è reduce da una panchina nell’ultima gara dei ‘Red Devils’ e in generale il ritorno all’Old Trafford sta andando peggio del previsto.

Ora per il portoghese arriva anche il rimbrotto da parte di Rangnick. Il manager del club inglese ha affermato: “Ronaldo dovrebbe segnare di più, anche se non è soltanto lui. Riusciamo a creare tante occasioni da gol ma non segniamo abbastanza. E’ un problema che riguarda anche altri, non soltanto Cristiano”.

Certo CR7 dovrebbe essere un valore in più ma al momento non riesce a trascinare la squadra. Un Manchester United che è attualmente fuori dalla zona Champions: “Siamo in crisi di risultati non di prestazioni. I giocatori sanno che siamo cresciuti ora occorre non perdere la calma. Mi auguro che dalla prossima partita concretizzeremo le occasioni create”.