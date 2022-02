Manchester United, UFFICIALE: Cristiano Ronaldo ha firmato… di nuovo

La famiglia di Cristiano Ronaldo si unisce ancora di più al Manchester United: in queste ore è arrivata l’ufficialità

Tra i grandi colpi di calciomercato della scorsa estate c’è stato sicuramente il ritorno di Cristiano Ronaldo al Manchester United. Il portoghese ha lasciato la Juventus negli ultimi giorni della sessione, l’inizio ai Red Devils è stato da solito CR7 in gol quasi ogni partita. Ma il portoghese ora non segna da sette partite in tutte le competizioni tra infortuni e prestazione storte.

Lo United di Rangnick sta cercando un equilibrio, anche in previsione di quello che sarà il prossimo anno. Il manager tedesco deve guidare i Red Devils alla qualificazione in Champions League, che al momento è alla portata con un solo punto di distanza. E per rimontare serve sicuramente anche il miglior Cristiano Ronaldo, che intanto sta legando a doppio filo il suo futuro all’Old Trafford. È di poche ore fa infatti l’annuncio ufficiale che riguarda il contratto di Cristiano Ronaldo jr.

Cristiano Ronaldo jr UFFICIALE: ha firmato col Manchester United

Il Manchester United ha ingaggiato un altro Cristiano Ronaldo. Si tratta del figlio di CR7, che ha firmato il suo primo contratto entrando definitivamente a far parte dell’academy dei Red Devils. Ronaldo jr in questi anni ha seguito il padre giocando nelle sue rispettive squadre, ultima la Juventus. E ora col ritorno a Old Trafford del fenomeno portoghese è arrivato anche l’annuncio dell’ingaggio del figlio 11enne. Con quale maglia? Ovviamente la numero 7, seguendo in tutto e per tutto le orme del padre.

Ad annunciarlo è stato Gabriel, altro talentino che ha firmato con lo United accanto al suo amico Cristiano Ronaldo jr. Anche Georgina Rodriguez, che ora è incinta, ha scritto su Instagram condividendo le foto della presentazione del figlio insieme al resto della famiglia: “Inseguiamo i nostri sogni insieme. La mamma ti ama”. Cristiano Ronaldo ha già parlato della carriera eventuale del figlio, che non sarà forzata ma decisa solo e soltanto dal ragazzo: “Solo il tempo lo dirà. Non lo metterò mai sotto pressione. Farà quello che vuole. Quello che voglio di più per Cristianito e per tutti gli altri è che siano felici e che scelgano quello che vogliono. Lo sosterrò in ogni modo”.