La Roma investe su Mourinho | 100 milioni per la rivoluzione sul mercato

José Mourinho ha indicato la via alla Roma, che in estate sarebbe disposta ad accontentarlo: 100 milioni per la rivoluzione sul mercato

Al momento del suo annuncio nella Capitale è esplosa una vera e propria euforia diffusa: lo ‘Special One’ è sinonimo di vittorie e di ambizione, insomma ha rappresentato una certezza sulla volontà della nuova proprietà.

Affidando la panchina a José Mourinho, i Friedkin hanno dimostrato di essere molto ambiziosi e di avere nei propri progetti quello di portare la Roma ai vertici del calcio italiano ed europeo. La stagione dei giallorossi, però, continua ad essere un susseguirsi di alti e bassi: contro l’Inter è arrivata anche l’eliminazione dalla Coppa Italia. In estate la società sarebbe disposta ad assecondare le richieste dello ‘Special One’ e investire 100 milioni sul mercato.

Roma, 100 milioni per il mercato | Senesi, Xhaka e Kostic gli obiettivi

Nei dialoghi di mercato con la società, José Mourinho avrebbe espresso la necessità di un intervento per reparto. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, la Roma avrebbe messo in conto di investire 100 milioni in estate con tre obiettivi: in difesa occhi su Marcos Senesi, sulla mediana nuovo assalto a Granit Xhaka e davanti sarebbe Filip Kostic il jolly offensivo. Tre colpi per fare il salto di qualità e portare la Roma ai vertici del calcio italiano.

Il centrale argentino sta brillando con la maglia del Feyenoord, ma ha un contratto con la scadenza fissata al 30 giugno 2023 e questo permetterebbe ai giallorossi di prenderlo senza esborsi eccessivi. Discorso simile per Kostic, anche lui con il contratto in scadenza nel 2023, così il club capitolino potrebbe affondare il colpo con l’Eintracht Francoforte. Il pupillo Xhaka, invece, ha rinnovato in estate con l’Arsenal e per riuscire a strapparlo ai ‘Gunners’ servirà un’offerta importante. Per prendere questi tre giocatori, tra cartellini ed ingaggi, la Roma avrebbe messo in conto di spendere circa 100 milioni di euro. I Friedkin credono ancora in Mourinho, ma da qui a fine stagione vorrebbero vedere dei progressi.