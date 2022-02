Calciomercato Juventus, tre colpi firmati Raiola | I dettagli

Calciomercato Juventus: Raiola pronto a tornare assoluto protagonista nella prossima sessione estiva

È Dusan Vlahovic la nuova stella della Juventus dopo la partenza di Cristiano Ronaldo. Il serbo ha subito rubato la scena nelle prime due partite in bianconero, trascinando la squadra di Allegri tra campionato e Coppa Italia.

Un importantissimo investimento da parte del club bianconero, anticipato a gennaio, che potrebbe anche portare ad un sacrificio nel prossimo calciomercato estivo. Il primo indiziato è de Ligt, come raccontato negli scorsi giorni da Calciomercato.it. Il primo a mettere in bilico il futuro dell’olandese è stato il suo agente, Mino Raiola, che negli scorsi mesi ha parlato così: “È pronto per un nuovo passo, lo pensa anche lui. Sappiamo tutti quali sono i club per un buon passo e, con tutto il rispetto, non società come il Fortuna Dusseldorf. Vedremo questa estate. Premier League? Potrebbe essere anche il Barcellona o il Real Madrid o il Paris Saint Germain”.

Non si è poi fatta attendere la replica di Arrivabene: “Sono abituato a parlare chiaramente. L’attaccamento alla maglia da parte di certi giocatori è minore rispetto a quello che hanno per i procuratori, è un problema per le società. Dybala è il numero 10 della Juve, de Ligt è un grandissimo difensore. Devono fare il loro lavoro così come noi facciamo il nostro. I rapporti sono sereni, quando sarà il momento parleremo. Vogliamo che l’attaccamento alla maglia venga dimostrato in campo, Dybala ha sempre fatto bene”. Ecco l’ultima indiscrezione proveniente dalla Spagna.

Calciomercato Juventus, Raiola spinge de Ligt al Barcellona: l’indiscrezione

Secondo quanto riportato da ‘elnacional.cat’, il Barcellona è al lavoro per portare in Spagna Erling Haaland. Raiola, però, vuole garanzie e starebbe puntando a portare tre suoi assistiti in blaugrana. Si tratta di de Ligt, Mazraoui e Paul Pogba, come riferito dal portale spagnolo. L’olandese è da tempo nel mirino del Barça, mentre la Juve sogna anche il possibile ritorno del centrocampista francese in scadenza col Manchester United. Si profila un’estate piuttosto infuocata e Raiola è pronto a tornare assoluto protagonista. La Juventus è avvisata.