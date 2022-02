Juventus, nuova frecciata ad Allegri: “L’anno scorso ho fatto bene”

Mentre sta trovando la quadra in campo, arriva una nuova frecciata per Massimiliano Allegri: “Ho trovato poco spazio quest’anno”

Le difficoltà di inizio stagione si potevano mettere in conto, ma poi si sono protratte troppo a lungo: ora che tutto sembra andare per il verso giusto, Allegri potrebbe avere dei rimpianti.

Con qualche punto perso in meno, infatti, la Juventus avrebbe potuto dire la sua anche per lo scudetto e non solamente lottare per la qualificazione alla prossima Champions League. Con Dusan Vlahovic e Denis Zakaria i bianconeri sembrano girare meglio, sia come solidità che soprattutto come pericolosità offensiva. Per arrivare alla quadra Massimiliano Allegri ha sacrificato due giocatori sul mercato, Bentancur e Kulusevski: lo sfogo del giocatore colpisce il tecnico livornese.

Allegri senti Kulusevski: “L’anno scorso ho fatto bene. Juventus? La vita continua”

Le grandi aspettative su Dejan Kulusevski in bianconero non sono state attese, un po’ per colpa sua e un po’ per colpa della società che non è riuscita a garantirgli il contesto giusto in cui crescere. Ora lo svedese lavorerà agli ordini di Antonio Conte in Premier League, dove proverà ad imporsi come uno dei migliori giocatori del Tottenham. Ai microfoni di ‘Sky Sport’, l’ex Atalanta ha parlato della sua esperienza alla Juventus: “Non so cosa non sia andato. A volte è così il calcio, ho trovato meno spazio e non sono riuscito a dare quello che volevo”.

Kulusevski, poi, ha fatto un riferimento velato a Massimiliano Allegri: “La vita continua, l’anno scorso ho fatto bene e chiuso la stagione al meglio. È andata come è andata ma adesso penso al Tottenham”. Una battuta flash, in cui lo svedese ha ricordato che con Andrea Pirlo in panchina il suo rendimento è stato decisamente migliore. Infine, ‘Kulu’ ha parlato della sua nuova esperienza inglese: “Qui c’è un ritmo più alto, qui non esistono quasi i falli, rispetto all’Italia, e devo cambiare il modo di pensare”.