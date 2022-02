Svolta Haaland | Dalla Spagna: l’operazione si chiude nel 2023

Erling Haaland è uno dei giocatori più ambiti a livello internazionale. Prima di trasferirsi al Borussia Dortmund, il norvegese è stato vicino alla Juventus

Erling Haaland atteso come uno dei grandi protagonisti del prossimo calciomercato estivo. Ma questo non è del tutto certo, visto che ci sono possibilità sul fatto che possa rimanere al Borussia Dortmund un altro anno.

In verità, stando al tedesco ‘Ruhr Nachrichten’, a spingere per la sua permanenza in giallonero è il Real Madrid di Florentino Perez.

A quanto pare le ‘Merengues’ hanno proprio chiesto al classe 2000, rappresentato da Raiola e un paio di anni fa vicino alla Juventus, di restare un’altra stagione a Dortmund. Fino appunto a giugno 2023, quando – nei loro piani – si dovrà trasferire a Madrid.

Haaland è in scadenza nel 2024 e, a partire della prossima estate, potrebbe essere acquistato per circa 75 milioni di euro, ovvero la cifra fissata come clausola risolutiva. Rimandando l’affare di ulteriori dodici mesi, il Real punta a pagarlo ancora meno di quei 75 milioni.

Real Madrid, piano ‘Galactico’: Haaland un anno dopo Mbappe

Haaland sarebbe il secondo super colpo degli spagnoli per quanto concerne l’attacco nel giro di un annetto, il primo – a meno di sorprese – sarà Kylian Mbappe, in scadenza col Psg. Prima uno e poi l’altro, il ‘piano’ del Real è a dir poco ‘Galactico’…