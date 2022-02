Calciomercato Juventus, già tutti avvertiti: se ne va al Chelsea

Calciomercato Juventus: futuro che sembra già scritto nel Chelsea campione d’Europa di Tuchel. Tutti i dettagli

Il calciomercato invernale si è concluso tra importanti colpi di scena, Vlahovic su tutti, e ‘scontenti’ che non hanno trovato una nuova sistemazione.

È il caso di Ousmane Dembele: l’esterno del Barcellona non rinnoverà con il club blaugrana ed è stato messo sul mercato dalla società. Non sono però arrivati accordi con altri club e l’ex Borussia Dortmund è così rimasto al Barça. Il giocatore è stato fischiato dai tifosi al Camp Nou, e dopo la sfida all’Atletico Madrid Xavi ha parlato così: “Ha un contratto, è rimasto qui. Non ci spareremo sui piedi. Dembele fa parte della nostra squadra e giocherà quando sarà chiamato in causa. Lui è un professionista, sempre, e il suo impegno è impeccabile. Quando avremo bisogno di lui ci aiuterà, su questo non ho dubbi. Chi viene allo stadio deve sostenere anche Ousmane per il bene della squadra. L’importante è il gruppo”. Salvo sorprese, Dembele lascerà il Barcellona a parametro zero e tra i club accostati c’è anche la Juventus.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Dembele verso la Premier League

Secondo quanto riportato da ‘todofichajes.com’, è tutto fatto tra Dembele e il Chelsea per il trasferimento a parametro zero. Il portale spagnolo parla di accordo già raggiunto tra le parti: Xavi e il Barcellona sarebbero già al corrente del futuro del francese, ma il tecnico vuole impiegare e sfruttare il giocatore fino alla scadenza del contratto. La Juve, invece, è sempre più lontana da Dembele.