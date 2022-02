Calciomercato Inter, cessione Lautaro Martinez col nuovo allenatore

Calciomercato Inter, Lautaro Martinez finisce nel mirino: è tra i profili sondati per l’attacco, possibile assalto in estate

Con un contratto valido fino al 2026, Lautaro Martinez ha fino ad ora siglato 12 reti stagionali. Il giocatore argentino nelle ultime uscite sta faticando a trovare la via della rete con la maglia dell’Inter, ma le sue prestazioni in nerazzurro e anche quelle con la nazionale argentina hanno attirato l’interesse di tanti top club europei.

Martinez sarebbe finito infatti nel mirino del Manchester United. Il club inglese sta affrontando diversi problemi per quanto riguarda il reparto offensivo. Dal caso Greenwood ai problemi legati al gol di Rashford, fino ai problemi anagrafici di Cristiano Ronaldo e Cavani. Il portoghese infatti ha spento 37 candeline, l’uruguayano compirà 35 anni tra poco: ecco perché il club inglese sta ragionando su possibili nuovi innesti in attacco. Il grande obiettivo sarebbe infatti un centravanti di livello top e il club sta ragionando su quattro candidati.

Inter, Lautaro e Pochettino: sogno Manchester United

Uno di questi candidati, come riferisce il ‘Sun’ sarebbe proprio Lautaro Martinez. Il grande sogno della dirigenza è Haaland, ma il norvegese sarebbe in cima alla lista del Real Madrid e il club spagnolo sarebbe in cima alle preferenze del centravanti. Ecco perché il club starebbe ragionando su altri profili. Due portano a due centravanti inglesi della Premier League: Harry Kane e Dominic Calvert-Lewin, ma la quarta opzione porta proprio a Lautaro Martinez.

Il Manchester United starebbe infatti pensando ad una combo tutta argentina: come riferito dal tabloid inglese, Rangnick ha un ruolo ad interim e per la prossima stagione il sogno in panchina sarebbe Mauricio Pochettino. Il tedesco ha ancora una chance per restare alla guida del club, ma Ten Hag e soprattutto Pochettino sono due profili graditissimi per la panchina. E oltre al manager argentino, il cui futuro al Paris Saint-Germain appare sempre più in bilico, lo United starebbe pensando appunto anche a Lautaro Martinez. Bisognerà però capire quelle che saranno le richieste nerazzurre e soprattutto quello che sarà ritenuta la prima scelta non solo della dirigenza, ma anche del prossimo tecnico dei ‘Red Devils’.